- Letonia, una din tarile cu cel mai scazut numar de persoane vaccinate anti-COVID-19 din Uniunea Europeana, a anuntat un lockdown in perioada 21 octombrie – 15 noiembrie pentru a incerca sa incetineasca cresterea ritmului infectarii, transmite AFP preluat de agerpres. „Trebuie sa-mi cer scuze fata de…

- Letonia a declarat luni stare de urgenta sanitara la nivel national pentru o perioada de trei luni din cauza nivelurilor record de infectari cu COVID-19, in timp ce vaccinarea populatiei impotriva noului coronavirus ramane la unul dintre cele mai scazute niveluri din Uniunea Europeana, relateaza…

- Florin Cițu a respins, joi seara, la TVR, ideea reintroducerii starii de urgența pe teritoriul Romaniei, premierul precizand ca pentru milioanele de romani care s-au vaccinat impotriva coronavirusului aceasta masura ar parea „bizara”, informeaza Agerpres . Florin Cițu a fost intrebat la TVR 1 daca,…

- Aproape 20.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care peste 10.000 cu Johnson&Johnson, care se administreaza in doza unica, potrivit datelor furnizate de CNCAV. 19.981 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, un record al ultimelor luni. In ultimele 24…

- In total, in ultimele 24 de ore 8.695 de persoane au fost vaccinate.3.189 de romani au primit vaccinul Johnson&Johnson, 2.270 prima doza de Pfizer BioNTech, respectiv 2.957 a doua doza de Pfizer BioNTech, 66 prima doza de Moderna și 179 doza a doua, 2 romani s-au vaccinat cu AstraZeneca, iar 32 au facut…

- Anul trecut, in Uniunea Europeana 74% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul in precedentele trei luni au vizionat servicii de streaming TV sau redare video prin internet, cel mai redus procent de persoane care au utilizat astfel de servicii fiind in Romania…