Stiri pe aceeasi tema

- La Strasbourg, oraș numit capitala Craciunului, a fost deschis oficialul targul care anima orașul alsacian an de an. Mii de oameni au fost in piața Kleber din centrul orașului, pentru a participa la aprinderea luminițelor din bradul de Craciun. Este un an special pentru orașul francez, are loc prima…

- Gazeta a fost invitata la un trial de un club islandez care și-a facut reclame la metroul din București cu anunțul „caștiga 2.000 euro sau minereuri muncind și jucand”. „Caștigați 2.000 de euro sau minereuri pe luna muncind și jucand in Islanda!”. Ba chiar la o echipa de liga a 4-a, la prima cautare…

- Copiii de la Academia de Balet din cadrul Operei de Stat din Viena, Austria, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume, care are ca manager o romanca, au fost incurajați sa fumeze pentru a-și controla greutatea, a constatat o ampla ancheta, potrivit BBC. Ancheta a dezvaluit ca tinerii…

- Gheorghe Marmureanu, presedintele onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului a vorbit despre activitatea seismica din Europa, dupa cutremurele din Albania si Bosnia si Hertegovina. La ce ar trebui sa se astepte romanii, in aceste conditii?

- In prima parte a vizitei la Ploiești, președintele Klaus Iohannis a plantat un stejar, in cadrul acțiunii ”Plantam Viitorul Verde”. Șeful statului a mers pe jos, prin Ploiești, spre sala in care a avut loc intalnirea cu cetațenii din județul Prahova. Klaus Iohannis a fost intampinat de…

- Locuitorii de pe bd. Unirii nr. 29 (intre CF si str. Europa) din Baia Mare raman fara apa joi, 14 noiembrie, in intervalul orar 09.00-14.00, ca urmare a lucrarilor de reparatiil la conducta. Tot joi si in acelasi interval orar nu vor avea apa baimarenii de pe str. Marasesti (intre b-dl Republicii si…

- Specialiștii Severe Weather anunta ca, in aceasta saptamana, un val de aer cald va afecta Romania și țari din Europa centrala și de est. Se vor inregistra temperaturi cu mult peste cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Tarile din Europa centrala și de est se vor confrunta cu o vreme extrem de…

- Incepand de joi, 3 octombrie, Romania va fi cuprinsa, pornind din zona de nord-vest, de temperaturi extrem de reduse. Conform specialistilor Severe Weather Europe, valul de aer polar care va cuprinde mare parte din Europa, porneste din sudul Oceanului Atlantic si va ajunge initial in Marea Britanie…