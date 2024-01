Țara din Europa care va desființa controlul pașapoartelor pentru români, pe toate aeroporturile Calatoriile in Elveția fara pașaport vor deveni realitate. Berna va desființa controalele documentelor pe aeroporturile sale pentru toți pasagerii din Romania, incepand cu 31 martie. Masura vine in urma aderarii parțiale a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, doar cu frontierele aeriene și maritime. Turiștii ce vor sa viziteze Elveția vor fi nevoiți, in continuare, sa prezinte pașaportul la granita terestra. Articolul Țara din Europa care va desființa controlul pașapoartelor pentru romani, pe toate aeroporturile apare prima data in Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

