- Intr-o țara din Europa, un sat intreg este vandut la pretul unui apartament din Capitala. Cel care va cumpara respectiva zona va deține 44 de case, un hostel, un bar, o piscina, o zona de sport și va primi, de asemenea, facilitați esențiale, cum ar fi o biserica, o farmacie dar și o secție de poliție.

- Țara noastra este plina de locuri frumoase pe care le poți vizita in orice moment al anului, mai ales pentru istoria bogata pe care o dețin. Insa, astazi vorbim despre un oraș din Romania care a fost construit pe un cimitir. De curand, locuitorii au gasit printre blocuri un mormant al unei persoane…

- Consumatorii casnici maghiari primesc cea mai ieftina energie din Europa, scrie Magyar Nemzet, citat de Rador Radio Romania.Comisarul guvernamental insarcinat cu menținerea reducerilor cu utilitatile a publicat seria de date incheiata de Oficiul de Reglementare a Energiei și Utilitaților din Ungaria…

- Papa Francisc a denuntat din nou, vineri, soarta migrantilor care traverseaza Mediterana, acuzand "indiferenta" si "frica", in prima zi a vizitei la Marsilia, intr-un context de ostilitate tot mai mare fata de solicitantii de exil, intr-o Europa tentata sa se

- In toate marile orase din Europa chiriasii se confrunta cu o diminuarea semnificativa a ofertei, ceea ce duce preturile la valori record, scrie Bloomberg. Cresterea ratelor la creditele ipotecare i-a facut pe oameni sa renunte la cumpararea de proprietati, tocmai cand inflatia a crescut costurile cu…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca furtuna REA, care a facut prapad in Italia, a ajuns și in Romania. Ea arata ca din acest motiv au fost emise mai multe coduri roșii și portocalii, iar in țara noastra va avea loc un șoc termic cu diferențe de temperaturi de pana la 20 de grade de la o zi…

- Un raport recent al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) indica faptul ca in Europa se afla 322 de uzine producatoare de vehicule, motoare și baterii, dintre care 213 se afla in Uniunea Europeana. Din totalul uzinelor din Europa, cele mai multe produc autoturisme (213), in timp ce…