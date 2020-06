Țara cu peste 69.000 de cazuri de coronavirus în 48 de ore – cum gestionează autoritățile criza Pandemia de COVID-19 este departe de a se fi incheiat, atata timp cat nu exista un vaccin, iar oamenii nu ințeleg importanța distanțarii sociale și importanța normelor de igiena. Drept dovada, o țara a inregistrat 69.000 de cazuri in decursul a 48 de ore. Este vorba despre Brazilia, dupa cum arata statisticile Worldometers. Brazilienii trec prin cea mai dificila perioada de la inceputul pandemiei. Țara lor se apropie vertiginos de un milion de infectari și a depașit 46.000 de decese. Doar in ultimele doua zile, in Brazilia s-au inregistrat 69.000 de noi infectari. In pofida statisticilor ingrijoratoare,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

