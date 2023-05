Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 413. Administratia SUA a emis dubii, intr-un document secret publicat in mod neautorizat, asupra eficientei eventualei contraofensive a Ucrainei, o evaluare care intra in contradictie cu pozitia publica a Washingtonului, informeaza

- Aproximativ una din sase persoane din lume sufera de infertilitate, o ”problema sanitara majora” - ceea ce face urgenta cresterea accesului la ingrijiri accesibile si de inalta calitate, cere marti, intr-un raport, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care indeamna ca ”aceasta problema sa nu mai…

- In mare secret, Fritz de la Timișoara a propus și PSD-ului și PNL-ului -exclusiv, desigur- alianța electorala pentru alegerile locale din 2024 Surse din USR din imediata apropiere a primarului Dominic Fritz, totodata și președinte USR Timiș ne-au facut cunoscut ca acesta, vazand sondajele și ostilitatea…

- Un document scurs din culisele administrației prezidențiale de la Kremlin divulga planul Rusiei de a atrage Republica Moldova sub propria umbrela pana in 2030. Actul, care nu a fost facut public, se numește „Obiectivele strategice ale Federației Ruse in Republica Moldova” și a fost creat in 2021. Mai…

- MM Stoica crede ca Rapid are șanse la titlu in Superliga, deși oamenii de fotbal au spus ca echipa alb-vișinie are un lot prea „subțire” pentru a se implica in duelul cu celelalte mari forțe. Rapidul a invins FC Botoșani aseara, scor 2-1, grație unei execuții superbe a lui Dragoș Grigore in prelungiri;Rapidul…

- Virusul COVID-19 a facut ravagii in toata lumea și a declanșat o intreaga pandemie, afectand viețile oamenilor din tot globul. Proveniența lui a fost un subiect controverat, iar acum au aparut noi informații publicate dintr-un raport secret, care arata ca ar fi pornit, cel mai probabil, dintr-un laborator…

- Cauți o veioza care sa iți completeze decorul dormitorului sau al camerei de zi? Iata cum sa o alegi pe cea perfecta, ținand cont de marimea, stilul și culorile camerei. Dimensiuni ideale pentru o veioza Pentru a face o alegere echilibrata, ia in considerare dimensiunile camerei și suprafața pe…

- Cel mai simplu preparat, mamaliga, toate gospodinele știu sa o faca. Mamaliga nu este altceva decat malaiul de porumb fiert. Proporția clasica este de 1 parte malai la 4 parți apa, dar unor gospodine le place sa masoare malaiul doar mai puțin de o cana intreaga. Dar, daca nu știați, exista regula de…