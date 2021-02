In timp ce mai multe state au stabilit ca vaccinul dezvoltat de AstraZeneca/Oxford sa nu fie utilizat in imunizarea persoanelor in varsta, Coreea de Sud permite ca acest ser sa fie folosit și in cazul cetațenilor care au mai mult de 65 de ani. Coreea de Sud permite ca vaccinul anti-Covid-19 de la AstraZeneca sa fie folosit și in imunizarea persoanelor care au mai mult de 65 de ani. Statele care au interzis utilizarea acestui ser in cazul persoanelor in varsta au avut la baza deciziei lipsa datelor referitoare la eficiența vaccinului. Conform Agerpres, care citeaza Agenția pentru controlul si prevenirea…