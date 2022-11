Țara care profită cel mai mult în războiul Rusia – Ucraina. Răsturnare de situație, europenii s-au enervat Intre țarile care susțin Ucraina in razboiul cu Rusia au inceput sa apara primele neințelegeri. Este rasturnare de situație dupa ce europenii s-au enervat constatand ca o țara profita de pe urma conflictului armat dintre Ucraina și Rusia. Cine profita de pe urma razboiului din Ucraina. Europenii și-au dat seama care este aceasta țara Țara […] The post Țara care profita cel mai mult in razboiul Rusia – Ucraina. Rasturnare de situație, europenii s-au enervat appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliu de Securitate al ONU s-a reunit, miercuri, de urgența la cererea lui Volodimir Zelenski, dupa ce Rusia a bombardat din nou infrastructura energetica din aproape toata Ucraina, astfel ca 80% din orașele țarii au ramas fara caldura, lumina și apa calda. In urma acestei situații extrem de grele,…

- Rasturnare de situație in cazul rachetei cazute in Polonia. Se pare ca aceasta a fost trasa de forțele ucrainene in incercarea de a dobori un proiectil rusesc care se apropia, au declarat oficiali americani, citați de Independent . Trei oficiali americani, care au vorbit cu Associated Press sub rezerva…

- Trei oficiali americani au declarat presei, sub rezerva anonimatului, ca racheta care a lovit Polonia, marți seara, a fost trasa de forțele ucrainene in incercarea de a dobori un proiectil rusesc.

- De la izbucnirea razboiului din Ucraina, s-au creat tensiuni uriașe intre marile puteri militare și economice ale lumii. Pe fondul discuțiilor cu privire la intervenția americana in Taiwan, președintele Joe Biden a facut un nou anunț categoric. Rasturnare de situație intre SUA și China. Ce a declarat…

- Razboiul din Ucraina a tulburat liniștea mondiala, inclusiv pe cea a cetațenilor din Rusia, țara a carei armata a invadat Ucraina, iar de șapte luni incoace a distrus mai multe orașe ucrainene și a anexat ilegal patru regiuni. Cu toate acestea, in țara noastra au fost primiți mii de ruși, care au fugit…

- In ciuda tuturor atacurilor lansate de Rusia in mai multe orașe din Ucraina, armata rusa este la ananghie, iar acest lucru este confirmat chiar de oamenii de incredere ai liderului rus. In cursul zilei de marți, generalul rus Surovikin a recunoscut ca situația pe front este tensionata, iar armata ucraineana…

- Kremlinul a declarat vineri ca inca nu a „clarificat” daca Rusia va anexa in totalitate regiunile ucrainene Herson și Zaporojia sau doar parțile pe care le-a ocupat. „In ceea ce privește granițele regiunilor Herson și Zaporojia, trebuie sa clarificam”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Rusia și-ar dori sa intre in pamant de rușine dupa pierderile consecutive suferite pe campul de lupta, dupa ce armata ucraineana a reușit sa elibereze sute de localitați din regiunile ocupate de invadatori. Suparat pe faptul ca Ucraina primește tot mai multe laude, cat și armament și muniție pentru…