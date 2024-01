Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Republica Dominicana se pregatesc pentru un proiect pilot prin care vor introduce saptamana de lucru de patru zile, relateaza The Guardian. Inițiativa ar urma sa fie lansata in februarie și sa dureze 6 luni. Angajații vor primi același salariu, a spus guvernul dominican. Saptamana standard…

- Recrutarea unor persoane capabile și pregatite pentru compania ta este un element esențial pentru buna desfașurare a afacerilor tale. Din acest motiv, procesul de recrutare trebuie sa fie bine organizat in așa fel incat prezentarea companiei sa fie atractiva pentru cei mai pregatiți dintre aceștia.…

- Angajati din institutii aflate in subordinea Ministerului Muncii, membri de sindicat, dar si persoane neafiliate organizatiilor sindicale, intra de luni in greva generala.„Incepand cu data de 27 noiembrie 2023, membrii sindicatelor afiliate la FSMM cat si angajatii neafiliati in sindicate declara…

- Utilajele nu vor lua locul angajaților la Cramele Recaș, decat atunci cand nu va mai exista forța de munca, anunța directorul Cramelor Recaș, Gheorghe Iova, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Timișoara. Deși soluțiile mecanizate sunt testate cu succes in ceea ce privește cantitatea,…

- Patru din zece companii active in Romania (41%), care afirma ca nu gasesc suficienti angajati, se confrunta cu un deficit de competente necesare pentru a satisface cerintele actuale de business, conform studiului Deloitte Global Human Capital Trends 2023, publicat joi, transmite Agerpres. Pe acest fond,…

- Un studiu realizat de Deloitte Global Human Capital Trends 2023 arata ca patru din zece companii active in Romania (41%) nu gasesc suficienți angajați, scrie G4media.ro . Pe acest fond, peste o treime dintre organizatii (35%) declara ca nu reusesc sa gaseasca un numar suficient de angajati. Potrivit…

- Contractul colectiv de munca pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial și prevede, printre altele, o zi libera la aniversare, care va fi recuperata ulterior și zile libere in caz de urgența medicala in familie.Discuțiile intre conducerea MAI…