Stiri pe aceeasi tema

- Gurbanguli Berdimuhamedov, președintele autocrat al Turkmenistanului, a decis sa interzica costumele de baie tip bikini in Turkmenistan. In aceasta țara din Asia Centrala, unde temperaturile ating 45 de grade vara, importurile de costume de baie au fost interzise de guvern, pentru ca au fost considerate…

- Fiul presedintelui Turkmenistanului a fost numit ministru de externe adjunct, au anuntat sambata media de stat din aceasta tara din Asia Centrala in care niciun scrutin nu a fost considerat liber si echitabil de catre observatori occidentali, relateaza AFP.Serdar Berdimuhamedov, 36 de ani,…

- In total, 284 de candidati s-au inscris in cursa pentru 125 de locuri in parlament, printre care si fiul presedintelui, Serdar Berdimuhamedov, 36 de ani, care lupta pentru un loc din partea regiunii Axhal ce se invecineaza capitalei. Insa, este aproape sigur ca el va castiga cu o mare diferenta de…

- Turkmenii voteaza duminica pentru a-si alege parlamentarii, printre care in mod sigur fiul presedintelui Gurbanguli Berdimuhamedov, care ar putea in viitor deveni succesorul tatalui sau, liderul absolut al acestei foste republici sovietice bogate in gaz si petrol, informeaza duminica AFP. Sectiile…

- In timp ce Europa este paralizata din cauza ninsorilor, a viscolului si a gerului, Orientul Mijlociu se bucura de... vara. Israelienii si libanezii au iesit la plaja si s-au bucurat de vremea neobisnuit de calda."Nu e niciodata prea cald in Israel.

- Imaginatia agentilor de turism este fara frontiere atunci când vine vorba de a vinde oferte de vacante. Cadâne care îsi unduiesc nurii în fata potentialilor turisti, domnisoare îmbracate în Cupidon sau thailandezi care picteaza umbrele - toti fac parte…