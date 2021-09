Etiopienii au sarbatorit sambata, 11 septembrie, trecerea in anul 2014, in ciuda razboiului și crizei alimentare din nord, dar și a inflației galopante care se inregistreaza in țara africana, informeaza BBC . Calendarul etiopian este cu 7 ani și 8 luni in urma celui gregorian, deci sambata țara africana a intrat in 2014. Acest lucru se petrece deoarece este calculat diferit anul nașterii lui Iisus Hristos. Cand Biserica Catolica a modificat anul dupa noi calcule, in anul 500 d.Hr., Biserica Ortodoxa Etiopiana n-a facut acest lucru. Astfel, noul an etiopian cade pe 11 septembrie dupa calendarul…