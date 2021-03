Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat ca, miercuri, va fi vaccinata persoana cu numarul 1 milion in Romania, cu cateva zile dupa implinirea a 2 luni de la debutul campaniei de vaccinare, relateaza Știripesurse. Autoritatle din domeniul medical au anuntat ca, miercuri, va fi atins pragul de un milion de persoane vaccinate…

- Campania de vaccinare continua, iar Romania a primit și cele peste 80.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Autoritațile iși doresc sa se vaccineze cat mai mulți romani, indiferent de categoria sociala din care fac parte. Raed Arafat, declara recent ca exista, sau vor exista anumite reguli pentru romanii…

- In țara, campania de vaccinare se lovește de lipsuri. Autoritațile locale incearca sa gaseasca soluții pentru ca toate centrele și punctele de vaccinare sa fie funcționale. Sunt doze puține, personal insuficient și nelamuriri privind plata personalului.

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a anunțat, luni, la Antena 3 ca am putea scapa de pandemia de coronavirus in urmatoarele luni daca populația s-ar vaccina.„Cred ca noi trebuie sa respectam viața și sanatatea, dincolo de orice. Și a fost greu pana acum și cred ca o sa mai fie greu, dar impreuna…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va incepe la Vatican "in urmatoarele zile" si va viza cu prioritate, incepand de la mijlocul lunii ianuarie, personalul medical si persoanele in varsta, a anuntat sambata Vaticanul, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In comunicat nu este mentionat papa Francisc,…

- Libertatea a publicat informații despre medicii care s-au dus degeaba, conform confirmarilor pe care le primisera din platforma oficiala, la centrele de vaccinare din mai multe spitale bucureștene și le-au gasit inchise. Coordonatorul campaniei naționale spune ca nu e nevoie de autorizarea DSP-urilor…

- Vaticanul va incepe campania de vaccinare impotriva COVID-19 "in urmatoarele zile". Personalul medical și persoanele in varsta vor avea prioritate, a anunțat, intr-un comunicat de presa, Sfantul Scaun, informeaza AFP, citata de Agerpres.Vaticanul nu l-a menționat pe papa Francisc, in varsta de 84 de…

- Autoritațile anunța ca, duminica, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase, care au fost programate sa se imunizeze in perioada 27-31 decembrie, din lotul de 375 de doze anti-Covid-19. Conform…