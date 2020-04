Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Insulele Cook au declarat acest teritoriu din Pacificul de Sud "zona libera de COVID-19", devenind una dintre primele natiuni din lume care au facut un astfel de anunt, dupa ce testele realizate in masa in randul populatiei locale au furnizat rezultate negative, informeaza DPA, citata…

- In perioada 26 februarie – 5 aprilie 2020 au fost confirmate 4.051 cazuri de infectie cu coronavirus Covid 19, dintre care 181 decese, informeaza un comunicat al Institutului National pentru Sanatate Publica (INSP). Potrivit studiului INSP, se observa o scadere a cazurilor „de import”, iar situatia…

- In ambele state se remarca o stabilizare a infectarilor la 24 de ore, dar autoritatile nu renunta la restrictii. Italia a prelungit deja starea de urgenta, iar regiunea Lombardia a introdus obligativitatea purtarii mastilor in public. In schimb, Franta si Marea Britanie sunt pe panta ascendenta a raspandirii…

- Ministerul Sanatații confirma ca directorului Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului Sanatații a fost depistat pozitiv la COVID-19. Acesta se afla internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgența Constanța. In acest caz s-a inceput ancheta epidemiologica pentru stabilirea contacților…

- Guvernul spaniol a decis blocarea prețurilor pentru serviciile funerare la nivelul celor dinaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus, dupa ce a descoperit ca prețurile au explodat in urma deceselor provocate de COVID-19. Prețurile serviciilor funerare sunt blocate la nivelul celor din 14 martie, inainte…

- Elvetia a ajuns sambata la 13.377 cazuri de infectare cu coronavirus si la 242 de decese, in timp ce Ministerul elvetian al Sanatatii afirma ca temerile sale cele mai rele inca nu s-au materializat si exista in continuare o capacitate de tratare a pacientilor la terapie intensiva, relateaza agentia…

- Este prima zi in care in Italia au fost inregistrate mai puține decese și cazuri noi de infectare cu coronavirus. Deși autoritațile și medicii continua sa indemne la prudența maxima și la respectarea regulilor impuse de autoritați pentru a stopa raspandirea Covid-19, o speranța pare sa fi aparut pe…

- Autoritatile medicale din SUA nu isi pot da seama cum un locuitor din Solano County, California, a fost infectat cu noul coronavirus, avand in vedere ca pacientul nu a calatorit in zone afectate de epidemie si nici nu a intrat in contact cu persoane infectate, transmite CNN. Modul in care persoana a…