- Senatorii si deputatii s-au reunit joi în sedinta comuna, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de 157 de parlamentari social-democrati, cu titlul "Stop saraciei, scumpirilor si penalilor". Motiunea PSD este cea de a doua initiata în aceasta luna, dupa ce pe 3 septembrie…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, spune ca nu are siguranța ca AUR și USR PLUS vor vota motiunea de cenzura. „100% ne bazam pe voturile PSD. Avem putine rezerve cu voturile AUR. Avem mai multe rezerve cu voturiel USR PLUS. In weekend va avea loc Congresul USR PLUS.…

- Ce-a de-a doua sesiune ordinara a Parlamentului incepe, astazi, cu o ședința care va incepe la ora 16.00. Sunt o serie de acte normative importante care așteapta sa fie aprobate in aceasta noua sesiune parlamentara. Legea consumatorului vulnerabil, este o lege gandita ca o masura de protecție a celor…

- „Totul pentru Congrese, nimic pentru romani! Premierul Citu a refuzat scaderea TVA-ului, propusa chiar de furnizorii de utilitati. In schimb, a alocat bani pentru ca primarii PNL sa-l voteze pe el la Congres! Coalitia a amanat la nesfarsit dezbaterile Legii consumatorului vulnerabil, in schimb a convocat…

- Imediat dupa inceperea sesiunii parlamentare, PSD va propune mai multe amendamente la Legea consumatorului vulnerabil care a fost adoptata de Senat și se afla in dezbatere la Camera Deputaților. -Intrarea in vigoare a Legii consumatorului vulnerabil dupa 30 de zile de la adoptarea ei și nu in septembrie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a fost diagnosticat cu COVID-19, desi este vaccinat. "Este alta tulpina, categoric. Si el si toata familia, zece membri ai familiei...”, spune Ciolacu, criticând totodata guvernul ca acum ”cauta…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care declara ziua de 10 mai drept sarbatoare naționala pentru celebrarea Zilei Independenței cu 166 de voturi „pentru”, cinci voturi „impotriva” si 92 de abtineri, potrivit Hotnews.„Ziua de 10 mai va fi sarbatorita in fiecare an ca Ziua Independentei…