TAP devine al doilea mare furnizor de gaze al Italiei Conducta Trans Adriatic Pipeline (TAP) este a doua cea mai mare sursa de aprovizionare cu gaze a Italiei, potrivit datelor din octombrie ale Ministerului Mediului și Securitații Energetice, relateaza Trend cu referire la consorțiul TAP AG. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a anuntat luni, in plen, ca demisioneaza din Parlament, urandu-le colegilor din coalitia de guvernare o colaborare "fructuoasa". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Nu numai gospodariile si universitatile din Ungaria se confrunta cu problema scumpirii energiei, ci si autoritatile locale. Ultima decizie dramatica a venit din Debretin, al doilea oras ca marime al tarii dupa Budapesta, relateaza Daily News Hungary, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis noului premier de extrema dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, felicitari pentru numirea in functie, exprimandu-si „increderea intr-o „cooperare” cu executivul italian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Anul 2022 a fost pana in prezent cel mai calduros din Italia de la inceputul inregistrarilor meteorologice, in 1800, a anuntat miercuri Consiliul National de Cercetare (CNR), informeaza ANSA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a transmis Ministerului Mediului un proiect de modificare a tarifelor practicate pentru accesul turiștilor in delta, dar și pentru alte servicii. Proiectul va intra in vigoare intr-o forma finala stabilita prin Ordin al ministrului. Fii…

- Elche CF a obtinut abia al doilea sau punct in acest sezon in prima liga spaniola de fotbal, dupa ce a remizat acasa cu RCD Mallorca, 1-1, luni seara, in ultimul meci din etapa a opta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Giorgia Meloni, care va deveni probabil prima sefa a unui guvern de dreapta al Italiei dupa cel de-al doilea razboi mondial, a afirmat ca vrea sa "scoata in evidenta ceea ce uneste" poporul, dupa ce alianta politica din care face parte a castigat alegerile de duminica, transmite dpa. Fii la…

- Guvernul italian demisionar condus de Mario Draghi si Intel au ales orasul Vigasio, situat in regiunea Veneto, din nord-estul Italiei, pentru construirea unei fabrici de cipuri de miliarde de dolari, au declarat doua persoane apropiate situatiei, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai…