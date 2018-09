Tantarii tigru ar fi ajuns langa Timisoara, licitatia pentru dezinsectie tot nu e gata Primaria Timișoara se chinuie de cateva luni sa aleaga o firma care sa se ocupe de dezinsecția orașului. Nici pana in ziua de astazi nu este gata licitația, iar mai-marii din primarie nu sunt in stare sa explice nici din ce cauza se intarzie atat. „Licitația pentru dezinsecție este in derulare, se analizeaza ofertele”, ne-au transmis reprezentanții Primariei Timișoara. Același lucru ni s-a spus și in urma cu aproape o luna, cand, potrivit viceprimarului Farkas Imre, s-a trecut la verificarea ofertei economice. Edilul este insa in concediu, așa ca funcționarii din primarie nu mai par… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

