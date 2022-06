Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane, AHK. Participanții la intrevedere au remarcat nivelul inalt al schimburilor comerciale, care sunt estimate la 35 de miliarde de euro in acest an. Interesul companiilor…

- Producatorul auto, care s-a bazat pe gaze naturale pentru 54% din consumul sau de energie in 2021, examineaza unde poate adauga panouri solare la fabricile sale si elaboreaza planuri cu autoritatile locale pentru a transporta hidrogen la fabrica sa din Leipzig, Germania. ”Hidrogenul este foarte potrivit…

- Joe Biden suprinde Occidentul prin afirmațiile pe care le-a facut recent despre Vladimir Putin, cat și prin ingrijorarile legate de razboiul din Ucraina. Liderul de la Casa Alba a vorbit și despre planurile președintelui rus in raport cu NATO și Uniunea Europeana, pe care le dorește destabilizate. Previziuni…

- Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei, pentru a realiza un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, generalul Rustam Minnekaiev. El a mai spus…

- Toate semnele zodiacale au propriile lor caracteristici și trasaturi care le definesc personalitatea. Cu toate acestea, unii dintre nativi sunt pur și simplu preferații zodiacului și vor avea noroc pe toate planurile in anul 2022. Iata despre ce zodie este vorba și ce i se va intampla in perioada care…

- Bondi Beach, o plaja celebra din Sydney, a fost complet acoperita weekendul trecut de o serie de valuri uriase, formate in urma a doua sisteme meteorologice severe care s-au abatut asupra coastei estice a Australiei, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Localnicii din Sydney s-au declarat uluiti…

- Ucraina primeste o multime de informatii despre intentiile Rusiei datorita unei retele extinse de informatii, inclusiv din surse din Kremlin, transmite Ukrinform.net, care il citeaza pe seful Directiei de Informatii al Ministerului Apararii al Ucrainei.

- Acum 2.300 de ani armata romana a suferit una dintre cele mai umilitoare infrangeri. Acest eveniment a marcat atat de profund istoria romana incat a ramas cunoscut pana astazi, sub forma unei expresii, care descrie un tratament dur si umilitor.