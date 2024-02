Planurile de securitate pentru Jocurile Olimpice de la Paris au fost furate dintr-un tren

Stiri pe aceeasi tema

- O geanta in care se aflau un computer si doua stick-uri de memorie USB care contineau planurile de securitate ale Politiei pentru Jocurile Olimpice de la Paris a fost furata dintr-un tren in gara Gare du Nord din Capitala Frantei, scrie news.ro .

- Datele a 33 de milioane de persoane din Franța au fost furate in cel mai mare atac cibernetic din istoria țarii, afectand aproape jumatate din populație. Doi furnizori de servicii pentru companiile de asigurari medicale au fost ținta atacului, dezvaluind date personale ale milioane de oameni.…

- Paris 2024 din luna iulie promite sa fie o ediție unica a Jocurilor Olimpice și Paralimpice, dincolo de sport! Cu 150.000 de locuri de munca inființate și venituri de pana la 10,7 miliarde de euro, acest eveniment internațional major reprezinta o șansa extraordinara pentru Franța și pentru economia…

- Sportivi francezi au prezentat echipamentul Jocurilor Olimpice de anul acesta la Saptamana Modei de la Paris. Aproximativ 200 de zile ne despart de marea competitie sportiva gazduita de hexagon, potrivit Reuters . Setul contine uniforma pentru sportivii din Satul Olimpic, precum și ținutele de antrenament…

- Comitetul International Olimpic (CIO) are "o incredere foarte mare" in masurile de se securitate pe care Franta le va pune in aplicare cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Paris, din vara acestui an, incredere intarita de rapoartele "precise" prezentate de ministerele implicate in dispozitiv, informeaza…

- Aproape 20.000 de soldati francezi vor fi mobilizati in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, din aceasta vara, a anuntat marti seful Statului Major al fortelor terestre, Pierre Schill, citat de AFP. „Jocurile Olimpice vor fi un moment extrem de important pentru tara noastra. La acest moment important,…

- La citeva minute dupa focurile de artificii din noaptea de Anul Nou, multimea era pasnica pe Champs-Elysees, la Paris, unde a fost desfasurat un important dispozitiv de securitate cu doar citeva luni inainte de Jocurile Olimpice. Cu toate acestea, peste 200 de persoane au fost arestate in toata Franta,…

- Presedintele Federatiei Internationale de Atletism (World Athletics), Sebastian Coe, si-a exprimat, luni, regretul pentru pretul „ridicat” al biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, informeaza AFP. „Este responsabilitatea mea sa ma asigur ca sportul nostru se desfasoara intr-un climat…