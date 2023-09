Pasional, senzual, elegant, tangoul argentinian are mulți adepți pe toate meridianele globului. Am cunoscut-o pe Beatrice Marinescu, de profesie inginer, și am patruns in inima unei adevarate comunitați dedicate tangoului argentinian. Membrii ei se intalnesc la seratele de milonga, acolo unde practica tangoul. Eleganta din cap pana in picioare, așa poate fi descrisa o persoana care a trecut printr-o școala de tango argentinian. Odata invațate posturile, nu mai poate renunța la ele. La acest capitol, Beatrice Marinescu nu face excepție. Ne-am intalnit sa vorbim despre tango, marea sa pasiune, dincolo…