Tenorul de renume international Charles Castronovo si soprana Cellia Costea in spectacolul de opera „Don Carlo" de Giuseppe Verdi, si spectacolul de balet „Coppelia" de Leo Delibes, vor fi pe scena Operei Nationale Bucuresti in Saptamana Mare dinaintea Pastelui Ortodox, potrivit news.ro.

Concertul in memoria Holocaustului, dedicat comemorarii tuturor victimelor genocidului, va avea loc joi, de la ora 18.30, la Opera Nationala Bucuresti.

Un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru programul World at One de la BBC Radio 4 ca Ucraina nu este „dispusa sa renunțe la niciun teritoriu".

Balerini refugiati din Ucraina, pe care Opera Nationala Bucuresti i-a primit si integrat in colectivul sau de balet, vor evolua duminica, incepand cu ora 18,30, la spectacolul de balet "Giselle", anunta ONB.

Spectacolele de opera „La Boheme" de Giacomo Puccini, „Ernani" de Giuseppe Verdi, „Madama Butterfly" de Giacomo Puccini si „Lohengrin" de Richard Wagner sunt programate, saptamana viitoare, la Opera Nationala Bucuresti, conform Agerpres.

Opera Nationala Bucuresti in colaborare cu Opera de Stat din Ruse prezinta vineri, 25 martie, de la ora 18.30, spectacolul „Ernani" de Giuseppe Verdi, in regia lui Orlin Anastasov. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Jose Cura. 83 de artisti vor evolua pe scena operei bucurestene, conform news.ro.

Comisia de Disiplina a FRF a decis, luni, ca FC Rapid sa joace doua partide cu portile inchise, dupa spectacolul pirotehnic de la derbiul cu Dinamo.

Spectacolul „Equus" de Peter Shaffer, in directia de scena a lui Victor Ioan Frunza, scenografia Adriana Grand, in romaneste de Adrian Nicolae, se va juca, de la ora 19.00, in zilele de 25 si 26 februarie, la Teatrul „Stela Popescu", conform news.ro.