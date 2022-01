Tanda şi cu Manda O stiti p-aia? “Ce mai faci tu, baba Floare? La Ion cu da mancare. Baba Floare, tu esti surda? Mamaliga si cu urda…” Iaca, fix asa, am fost eu. Cu nenea curierul. Sau cu alalalt. Vedeti voi cu care. Si asta pentru ca, dupa ce l-am bușit și prabușit de mai multe ori, nu-mi functioneaza, nici de-al dracu’, telefonul! La mine nu taraie, si nici de auzit, nu aud. Dar, dupa cum imi spun ai mei, care ma mai monitorizeaza din cand in cand, ca pe un obiectiv NASA, pe care, desigur, tre’ sa tii geana, cel care suna aude ce ingaim eu. Si, cand m-a sunat omul asta, curierul de trebuia sa-mi aduca un colet,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic a fost demis astazi de Dinamo, in locul lui fiind numit Flavius Stoican. Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al „cainilor”, susține ca Rednic a fost inștiințat despre demitere conform contractului. Mai devreme, „Puriul” afirma in dialog cu un reporter GSP ca nu știa nimic despre…

- Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța luni dimineața, puțin dupa ora 7, faptul ca un accident de circulație s-a produs in localitatea bistrițeana Chiuza, unde un camion incarcat cu lemne s-a rasturnat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17D, in…

- Un accident de circulatie in care a fost implicat un biciclist catre livra mancare a avut loc in apropierea Carrefour Felicia. Acesta a incercat sa traverseze strada pe culoarea rosie a semaforului din dreptul trecerii de pietoni.. Din nefericire pentu el, a fost acrosat de un autoturism. Soferul…

- Doua accidente rutiere au avut loc vineri seara, pe DN 17D, unul in localitatea Maieru, iar celalalt la doar cațiva kilometri distanța, in Sangeorz Bai. In urma celor doua evenimente rutiere, trei persoane au ajuns la spital. Astfel, in Maieru, a fost accidentat un barbat in varsta de 72 de ani, care…

- Un autotren s-a rasturnat astazi pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Intervin pompierii militari cu doua autospeciale pentru descarcerare (inclusiv descarcerare grea) si doua ambulante SMURD (B2 si TIM). Șoferul de 41 de ani a…

- Incidentul a fost filmat pe DN 1, intre Oradea si Cluj-Napoca. In imagini se poate observa cum soferul autoturismului patrunde pe contrasens si este aproape sa izbeasca un motociclist care circula regulamentar, potrivit bihon.ro. Cel mai probabil soferul autoturismului s-a uitat spre telefon sau in…

- Cele șase echipe au pornit in Cursa pentru Imunitate inca de la primele ore ale dimineții și au fost nevoite sa faca autostopul. Mihai Petre și Elwira au intampinat o situație mai delicata in drum spre Irina Fodor.