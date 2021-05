Tanczos Barna, despre RAPORTUL privind verificările făcute în cazul ursului Arthur: „S-au prelevat probe ADN” „Echipele de control au finalizat verificarile. Au fost efectuate controale de Garda Naționala de Mediu, Agenția Naționala de Mediu și Garda Forestiera. Principalele concluzii care se desprind din cele 3 rapoarte. Aceasta asociație a cerut mai multe intervenții, un dosar a fost aprobat. In acest dosar aprobat exista procese verbale de daune cat și o solicitare ulterioara cu privire la pagube provocate de urs.Din rezultatele pe care le avem in momentul de fața și datorita faptului ca toate documentele au fost solicitate de DNA și parchet și fac parte dintr-o procedura de urmarire penala nu pot… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, marți, concluziile controlului facut de Garda de Mediu și de Garda Forestiera, explicand ca ministerul nu are nicio informație legata de existența ursului Arthur, și ca animalul ucis de prințul austriac era periculos și nici pe departe cel mai mare din Romania.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna (UDMR), a prezentat marți intr-o declarație de presa cazul impușcarii ursului Arthur: „Echipele de control au finalizat verificarile. Au fost efectuate controale de Garda Nationala de Mediu, Agentia Nationala de Mediu si Garda Foresteira. Principalele concluzii…

- Barna Tanczos, ministrul mediului, va sustine marti, 11 mai, la ora 15.00, o conferinta de presa la sediul ministerului de resort, a anuntat institutia, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, temele ce vor fi abordate in cadrul evenimentului de presa vor fi: calendarul lansarii programului…

- Printul Emanuel von and zu Liechtenstein, care este in centrul scandalului legat de impuscarea in Romania a ursului Arthur, considerat a fi unul dintre cele mai mari exemplare din Europa, a reactionat direct pentru prima data, vineri, intr-o scrisoare despre care relateaza cotidianul austriac Kronen…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca s-a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, iar turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. De asemenea, trofeul ursului Arthur va ramane in Romania, scoaterea sa din țara fiind ilegala. ”Am modificat ordinele…

- Doua anchete paralele, una a Garzii Nationale de Mediu si o alta a Garzii Forestiere, au fost demarate in cazul ursului care a fost extras din judetul Covasna, la o asociatie de vanatoare, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a subliniat ca nu se va…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat miercuri ca sunt doua anchete in derulare in cazul ursului ucis de un prinț din Austria.”Ceea ce s-a intamplat in județul Covasna face obiectul unei anchete. Doua anchete paralele, una facuta de Garda Naționala de Mediu, o ancheta facuta de Garda Forestiera.…

- Buget dublu pentru programul Rabla Plus Tánczos Barna. Foto: radioiasi.ro. Ministerul Mediului anunta ca va majora sau chiar va dubla bugetele pentru anumite programe de anul acesta. Printre ele se numara programele Rabla Clasic, Rabla Plus sau Rabla pentru electrocasnice. Principalele…