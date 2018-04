Stiri pe aceeasi tema

- Un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins din locul special amenajat, din cauza slabei asigurari a sistemului de fixare. Potrivit Infotrafic, din cauza incidentului circulatia rutiera este restrictionata pe DN 1B, in localitatea Loloiasca din judetul...

- Traficul rutier a fost restrictionat pe sensul de mers Mizil-Ploiesti si s-a circulat pe un singur fir, alternativ, pentru ca in zona „s-a pierdut" un tanc. Potrivit informatiilor oficiale, pe DN1B, la kilometrul 30+500 de metri, in localitatea Loloiasca, judetul Prahova, un tanc care se afla pe un…

- Un incident mai puțin obișnuiti a avut loc in județul Prahova. Un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins și a alunecat parțial pe șosea, in zona localitații Loloiasca din județul Prahova.Incidentul s-a produs pe DN1B, din cauza slabei asigurari a sistemului de fixare. Astfel,…

- Traficul rutier este restrictionat pe DN1B pe sensul de mers Mizil-Ploiesti si se circula pe un singur fir, alternativ, dupa ce un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins din locul special amenajat, din cauza slabei asigurari a sistemului de fixare. Acesta a alunecat usor catre carosabil,…

- Un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins din locul special amenajat si a cazut partial pe carosabil, ingreunand traficul pe DN1B. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, pe DN1B, la kilometrul 30+500 de metri, in localitatea Loloiasca, județul Prahova, un tanc care se afla pe un trailer de armata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1B, la kilometrul 30 500 de metri, in localitatea Loloiasca, judetul Prahova, un tanc care se afla pe un trailer de armata s a desprins din locul special amenajat, din cauza slabei asigurari a sistemului de fixare.Acesta…

- Traficul rutier este restrictionat, la aceasta ora, in localitatea Loloiasca din judetul Prahova, dupa ce un tanc neasigurat bine s-a desprins de pe un trailer de armata. Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1B, in localitatea Loloiasca, judetul Prahova, un tanc care se afla pe un trailer…

- Pe DN1B, la kilometrul 30+500 de metri, in localitatea Loloiasca, judetul Prahova, un tanc care se afla pe un trailer de armata s-a desprins din locul special amenajat, din cauza slabei asigurari a sistemului de fixare. Acesta a alunecat usor catre carosabil, o parte ramand in continuare in trailer.…