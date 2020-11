Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, cum raspunde PSD, care a acuzat guvernantii ca vor creste taxele. “Eu nu raspund PSD, eu raspund romanilor si romanilor le-am aratat noi ca eliminam taxele. Am eliminat taxa anul acesta si de fiecare data voi spune, am eliminat supra-acciza…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, 7 noiembrie, intr-o intervenție telefonica la Realitatea Plus, ca pensiile vor crește și in anii viitori, dar in funcție de posibilitațile bugetare, pe care pana la finalul anului le va analiza și prezenta ministrul Finanțelor, informeaza G4Media.ro.”Pensiile…

- "Obiectivul nostru este sa crestem pensiile, sa crestem veniturile romanilor, dar sa crestem pe baze reale - pe baza cresterii economice, pe baza dezvoltarii economice a Romaniei. Orice crestere care nu poate fi sustinuta din punct de vedere al veniturilor bugetare este o crestere care pana la urma…

- Președintele Romaniei a sugerat ca nu va semna legea care prevede majorarea salariilor profesorilor cu 25 % și a pensiilor cu 40%. Șeful statului susține ca o astfel de decizie ar impovara PIB-ul pentru anul viitor, iar social democrații acționeaza total ”iresponsabil”. Klaus Iohannis a mai precizat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni, ca salariile profesorilor și punctul de pensie nu pot fi majorate in aceasta perioada pentru ca „nu exista spațiu fiscal” in condițiile in care masura ar „impovara bugetul pentru anul viitor cu 6% din PIB”. „Trebuie…

- Potrivit acestuia, daca pana acum Cițu susținea ca bugetul de stat nu poate suporta o majorare cu 40% a pensiilor, lucrurile s-au schimbat radical. ”Bomba zilei vine de la raspunsul dat de catre ministrul finanțelor referitor la creșterea punctului de pensie cu 40% in contextul modificarii rectificarii…

- "Orice lege poate fi modificata prin alta lege sau prin OUG. Noi am modificat aceasta lege prin OUG. Am inclus cresterea pensiilor cu cat este posibil azi in OUG privind rectificarea bugetara. Nu cred ca-si imagineaza vreun roman ca daca noi am fi avut banii la dispozitie sa crestem pensiile cu 40…

- Pensiile vor creste in 2020 cu cea mai mare suma pe care au vazut-o romanii vreodata si care se pune in plus la punctul de pensie, a declarat, joi, ministrul Finantelor Florin Citu, intr-o conferinta de presa privind rectificarea bugetara. Calin Popescu Tariceanu il ironizeaza pe Florin Cițu și spune…