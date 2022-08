Stiri pe aceeasi tema

- Iosif Rotariu, fostul mare mijlocaș de la Steaua, a comentat ultimele noutați de la FCSB: plecarea lui Florin Tanase și transferul lui David Miculescu. Rotariu este de parere ca FCSB nu va resimți lipsa lui Florin Tanase, care va pleca pentru 3 milioane de euro in China sau in Emiratele Arabe Unite.…

- Dat ca sigur de Gigi Becali la Shanghai Port, Florin Tanase (28 de ani) ar putea ajunge in Golf, acolo unde este dorit de Al Jazira. Capitanul FCSB era cu un pas in China. Shanghai Port a anunțat ca va achita clauza de 3 milioane de euro și i-a promis un salariu de 1 milion de euro lui Tanase, care…

- Florin Tanase (27 de ani), fostul capitan al roș-albaștrilor, a asistat din tribune la returul din Conference League dintre FCSB și Saburtalo. La meciul cu georgienii, FCSB nu s-a putut baza pe golgeterul sau. Transferat la Shanghai Port pentru suma de 3 milioane, Tanase nu a fost in lotul roș-albaștrilor. …

- Ilie Dumitrescu (52 de ani), fostul mare internațional, a vorbit despre decizia celor de la FCSB de a-l numi capitan pe Florinel Coman (24 de ani). Fostul atacant al Stelei considera ca Florinel este singurul lider ramas in vestiarul lui FCSB, odata cu plecarea lui Florin Tanase (27 de ani) la Shanghai…

- Florinel Coman (24 de ani) va fi noul capitan al celor de la FCSB. Preia banderola de la Florin Tanase (27 de ani). Transferul lui Florin Tanase in China, la Shanghai Port, a eliberat banderola de capitan la FCSB. Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, a dezvaluit ca Florinel Coman le-a…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a anunțat ca transferul lui Florin Tanase (28) in China, la Shanghai Port, a fost rezolvat. Vicecampioana primește 3 milioane de euro, bani cu care completeaza bugetul pentru acest sezon. E gata! Gigi Becali a anunțat in aceasta dimineața ca Florin Tanase, capitanul…

- Dupa infrangerea cu Saburtalo, 0-1, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația transferului lui Florin Tanase in China, la Shanghai Port, despre care spune ca este aproape rezolvat. Chinezii de la Shanghai Port, locul 7 in sezonul 2022, sunt dispuși sa achite clauza de reziliere a contractului…

- Internationalul roman in varsta de 27 de ani are sanse mari sa ajunga in China, la Shanghai Port, locul 6 din 18 in prima liga. Mutarea vine dupa ce „Tase“ a ratat alte oportunitati de a merge in Asia. In ianuarie, el a fost dorit in Emirate.