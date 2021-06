Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Olaroiu (51 de ani) s-a ales cu gloria și cu un car de nervi, dupa ce a devenit campion al Chinei cu formația Jiangsu Suning. La scurt timp, clubul a ramas fara finanțare, a disparut, iar patronul nu a platit obligațiile financiare pe care le avea. Este vorba despre un miliardar chinez, Zhang…

- Amenințarile cu moartea, cu razbunari sangeroase intre clanurile rivale din Iași, au inceput sa abunde pe rețelele de socializare. Viața interlopilor din Iași pare a fi guvernata dupa alte legi decat cele pe care Poliția ezita sa le puna in aplicare cand este vorba de clanuri. Vlad Gangal, unul dintre…

- Pe timpul pandemiei, afacerile cu inchirierea de autorulote au inflorit foarte mult. Anul acesta, antreprenorii ce se ocupa de astfel de afaceri, spun ca au cu 50% mai multe rezervari fața de anul trecut. Afacerea care poate ridica turismul Pentru a inchiria o rulota, clienții platesc intre 1.000 și…

- Gigi Becali l-a ajutat pe Leonard Doroftei sa isi gaseasca de munca in Canada, dupa ce fostul campion mondial WBA a plecat din Romania. Doroftei a fost nevoit sa renunte la pub-ul pe care si l-a deschis in Ploiesti in urma unor neintelegeri legate de spatiu cu autoritatile locale.

- Noi dezvaluiri ies la iveala despre Sergiu, taticul calareț din Iași. Tanarul nu s-a prezentat la locul de munca oferit de Catalin Moroșanu și chiar i-ar fi bagat scuze celebrului sportiv. Iata declarațiile facute de echipa luptatorului pe rețelele de socializare, dupa ce Sergiu și-a vandut locuința…

- Cadrele medicale din Iasi sunt supuse zilnic stresului de a gasi locuri libere la Terapie Intensiva, dupa ce cazurile noi de COVID-19 au explodat din nou, iar spitalul de la Letcani nu poate fi redeschis.