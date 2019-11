Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 12 noiembrie 2019, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 25 de ani, din Cergau, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa, conducere sub influența alcoolului și conducerea, pe drumurile publice, a…

- Sambata, 26 octombrie 2019, in jurul orei 21.00, un minor de 15 ani din Santimbru, in timp ce a condus un autoturism pe DJ 107 B, in localitatea Coșlariu, din direcția Mihalț – Alba Iulia, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și intr-o curba periculoasa a pierdut controlul autoturismului, intrand…

- Polițiștii din Campeni l-au reținut pe tanarul de 25 de ani din Bistra care a provocat un accident soldat cu decesul unui pieton și care a parasit locul producerii acestuia. La data de 8 octombrie 2019, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Campeni au luat masura reținerii, pentru o perioada…

- Ieri, 25 septembrie 2019, in jurul orei 13.00, pe DJ 107, la kilometrul 25, un tanar de 24 de ani, din comuna Daia Romana, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un microbuz…

- Un barbat care a provocat un accident rutier extrem de grav, soldat cu moartea a doua persoane, a scapat de puscarie. Curtea de Apel Suceava l-a condamnat ieri pe Petru Beleca, de 62 de ani, din Gura Humorului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Practic, aceasta instanta…