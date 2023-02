Stiri pe aceeasi tema

- ”In aceasta dupa-amiaza, la ora 16.20, politisti de la Politia Municipiului Resita au fost sesizati despre faptul ca in zona Minda un copac a cazut peste un autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca in timp ce un barbat de 43 de ani conducea un autoturism, pe DJ 582, din directia…

