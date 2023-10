Stiri pe aceeasi tema

- NETREBNIC LASAT LIBER! …Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un barbat, in varsta de 41 de ani, din comuna Zorleni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie, amenintare cu moartea si nerespectarea masurilor dispuse…

- Camerele de supraveghere stradala au surprins momentul in care a fost prinsa șoferița care fugise dupa ce accidentase un copil de 7 ani pe trecerea de pietoni de la intersecția strd. Decebal cu b-dul Cantemir. Ea a fost oprita pe B.dul Nicolae Iorga la o trecere semaforizata din fața Garii Internaționale.…

- LIBER…Chiar daca este autorul unui accident in urma caruia o copila de 5 ani si-a pierdut viata si apoi a fugit de la locul faptei apoi s-a dovedit a fi si recidivist, Daniel Maximiuc se bucura, mai nou, de libertate. Magistratii au decis inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu cea a controlului…

- Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 5, in zona localitatii Jilava din judetul Ilfov. Accidentul a avut loc, miercuri seara, pe DN 5, la kilometrul 8, in zona localitatii Jilava. In urma cercetarilor, politistii rutieri din Magurele si politistii…

- Un sofer in varsta de 26 de ani a fost arestat preventiv sambata, dupa ce a lovit mortal cu masina un pieton pe DN 39, intre Costinesti si Tuzla, iar apoi a fugit de la locul faptei. Victima, in varsta de 38 de ani, a murit la spital, informeaza News.ro.Soferul de 26 de ani a fost retinut vineri de…

- Deschis circulației de numai o luna, podul peste Dunare de la Braila are deja și primele probleme. Pe toata lungimea lui, asfaltul s-a umplut de denivelari. Șoferii sunt nemulțumiți, insa autoritațile susțin ca denivelarile au aparut tocmai din vina celor care nu respecta restricțiile de tonaj. Imaginile…

- NEATENȚIE… Un barbat, in varsta de 43 de ani, care traversa strada pe o trecere de pietoni din zona Stadion din Barlad, a fost accidentat de mașina condusa de un cetațean italian. Barbatul a fost transportat la spital. Evenimentul s-a petrecut la ora pranzului. La fața locului s-au deplasat polițiștii…

- PRELUNGIT…Chiar daca este autorul unui acident in urma caruia o copila de 5 ani si-a pierdut viata si apoi a fugit de la locul faptei apoi s-a dovedit si recidivist, Daniel Maximiuc se bucura, in continuare, de masura arestului la domiciliu. De data aceasta, si magistratii Judecatoriei Vaslui au decis…