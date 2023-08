Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 31 de ani Buzau a fost salvata de politistii nemti dupa ce un unchi al acesteia a alertat Politia din Buzau, iar acestia au solicitat ajutor de urgenta politiei din Germania, scrie News.ro.IPJ Buzau a fost sesizat, in 31 iulie, de catre un barbat ca nepoata sa, de 31 de ani, este tinuta impotriva…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie din Republica Moldova, cautat de autoritațile germane pentru frauda și criminalitate cibernetica. Pe 4 iulie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat pentru efectuarea…

- VIOLENȚA DOMESTICA… Clipe de teroare pentru o tanara din comuna Delești. Aceasta a fost sechestrata și lovita de iubitul alaturi de care credea ca o sa aiba o viața frumoasa. Salvarea sa a fost tatal ei, care, alarmat ca nu mai reușește sa ia legatura cu fata, a sunat la 112. “In urma cercetarilor efectuate,…

- GHINIONIST… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au reținut un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova cautat de autoritațile din Germania, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda cu țigari pe teritoriul acestui stat. Moldo-romanul a ajuns…