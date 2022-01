Tânără lovită mortal pe o trecere de pietoni din București O tanara a fost lovita mortal pe o trecere de pietoni in București. Accidentul s-a petrecut miercuri seara, pe Bulevardul Theodor Pallady. La fața locului au venit echipajele de poliție, medici, dar și criminaliști. Tanara a murit dupa impact. Șoferul a fost testat, dar nu bause și nici nu consumase droguri. Martorii spun, insa, ca el circula cu viteza peste limita legala. In continuare, oamenii legii cerceteaza cazul. The post Tanara lovita mortal pe o trecere de pietoni din București appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in București, miercuri seara, acolo unde o tanara care traversa strada regulamentar a fost lovita mortal de un șofer vitezoman. La fața locului au intervenit de urgența echipaje medicale, dar din pacate, fata nu a avut nicio șansa de supraviețuire. Martorii tragediei au povestit…

- In ziua de 05.12.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, polițiștii de frontiera au acționat in sistem integrat impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor cu materiale pirotehnice.Astfel, in jurul…

- Un accident ingrozitor a avut loc, duminica seara, pe DN78, in Arad, acolo unde o femeie de 54 de ani a fost spulberata mortal pe trecerea de pietoni de catre un tanar de 24 de ani. In urma tragediei, polițiștii au demarat o ancheta pentru aflarea cauzei exacte a tragediei. Ce au descoperit oamenii…

- O femeie din judetul Arad a decedat dupa ce a fost accidentata de o masina pe trecerea de pietoni, soferul de 24 de ani fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc in localitatea Andrei Saguna, duminica seara, in timp ce femeia traversa DN 79 pe o trecere de pietoni.“In urma…

- In aceasta dimineața Gigi Becali a fost implicat intr-un accident de circulație in București, iar in urma impactului traficul a fost restricționat. Martorii povestesc cum a avut loc accidentul și cine se face vinovat.

- O femeie in varsta de 72 de ani, a decedat dupa ce a fost tamponata de o mașina, pe trecerea de pietoni. Totul s-a intamplat ieri, 11 noiembrie in jurul orelor 17:55, pe traseul Chișinau-Leușeni, in aproprierea localitații Suruceni.

- Un barbat de 45 ani din, com. Livezile, jud. Bistrita Nasaud, in timp ce conducea autoutilitara pe DN17 din com. Vama, dinspre loc. Frasin catre mun. Campulung Moldovenesc, ajuns la o trecere de pietoni marcata si semnalizata corespunzator, l-a surprins și accidentat pe un pieton de 83 ani din Prisaca…