Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Viișoara risca dupa gratii, dupa ce nu a respectat masura arestului la domiciliu impusa de instanța, ea fiind acuzata de talharie calificata. Descoperita, miercuri, de jandarmi in afara locuinței, bistrițeanca a primit o amenda uriașa și a fost data pe mana polițiștilor, in condițiile in…

- O tanara bistrițeanca nu a mai rezistat sa stea in casa. Așa ca a ieșit la aer! A fost depistata de jandarmi la o distanța bunicica de casa. Plimbare ei o va duce direct dupa gratii! Tanara și neliniștita, o bistrițeanca de 20 de ani. Statul in casa a fost prea mult pentru ea, așa ca nu a mai ținut…

- Sute de firme din Bistrița-Nasaud au fost verificate in, marți, de forțele de ordine, doua dintre acestea fiind gasite in neregula și amendate drastic. Sancționate au fost și persoanele care nu au respectat restricțiile de circulație, valoarea totala a amenzilor cifrandu-se 170.000 lei. In ultimele…

- Un barbat din Bistrita-Nasaud care nu a respectat masura izolarii la domiciliu si a iesit din casa pentru a-si cumpara un pachet de tigari si s-a ales masura plasarii in carantina pe o perioada de 14 zile, plus o amenda de 5.000 de lei.

- Trei bistrițeni au fost duși forțat in carantina, in ultimele 24 de ore, din cauza ca nu au respectat masura izolarii la domiciliu. In plus, ambii au fost amendați , in vor suprta și cheltuielile de carantinare. Alte peste 100 de persoane au fost amendate pentru ca nu au respectat restricțiile de circulație,…

- Peste 970 de persoane din Bistrița-Nasaud se afla in izolare la domiciliu, iar alte 113 sunt in carantina. In urma unor acțiuni de verificare a respectarii masurilor de izolare la domiciliu, jandarmii au aplicat o amenda in valoare de 1.000 lei, iar polițiștii alte doua, in cuantum total de 2.000 lei.…

- Tanar amendat și plasat in carantina pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu. Astazi, un tanar de 22 de ani din Argeș a fost plasat in carantina, ca urmare a faptului ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu. In cadrul verificarilor efectuate de polițiști pentru stabilirea prezeței…

- Un tanar din Vermeș, arestat la domiciliu, risca sa ajunga dupa gratii din cauza ca nu a respectat obligațiile impuse prin masura preventiva. Practic, acesta a plecat de la domiciliu, deși ii era interzis. Tanarul este cercetat intr-un dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni. Arestat la…