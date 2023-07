Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire halucinanta, duminica, intr-o camera de hotel din Timișoara. Cadavrul unei tinere in varsta de 25 de ani a fost gasit de catre o recepționera. Femeia ar fi suferit de depresie.

- O tanara in varsta de 25 de ani a fost gasita moarta intr-o camera dintr-un hotel central din Timisoara. Politistii au deschis dosar, conform procedurilor, pentru ucidere din culpa si ancheteaza cazul, potrivit News.ro.

- Un șofer de taxi a sesizat marti politia din Targu Jiu ca are un client care are un pistol asupra sa. Barbatul a fost imobilizat de polițiști și condus la sediul poliției. Polițiștii au stabilit ca este vorba de un barbat, de 37 de ani, din municipiul Timișoara. Acesta avea la el un pistol de tip airsoft…

- Femeia spune ca mama ei, in varsta de 91 de ani, ar fi suferit leziuni in timp ce era internata intr-un centru de batrani din municipiul Campina. Poliția a deschis dosar penal in acest caz, potrivit Agerpres.„La data de 12 mai, in jurul orei 17,30, Politia Municipiului Campina a fost sesizata de catre…

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Miresu Mare este cercetat de polițiști pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, dupa ce polițiștii au constatat ca, la data de 27 aprilie a.c., acesta iși ținea fiica, in varsta de 25 de ani, in condiții improprii. Polițiștii s-au deplasat…

- O femeie in varsta de 71 de ani din judetul Bacau, a carei familie i-a anuntat disparitia in urma cu trei zile, a fost gasita moarta, duminica, intr-o fantana. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicina Legala, pentru stabilirea cauzei decesului, conform news.ro.Batrana in varsta de 71…

- Moarte suspecta in București! Un student, in varsta de 20 de ani, de la ASE a fost gasit mort intr-un camin din București. Polițiștii iau in calcul ca tanarul ar fi decedat din cauza unei supradoze de substanțe interzise. Autoritațile fac cercetari pentru a afla cu exactitate cauza morții.