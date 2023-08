Stiri pe aceeasi tema

- Un turist in varsta de 65 de ani a fost recuperat cu succes de catre echipele Salvamont dupa ce a suferit o entorsa la glezna in Munții Fagaraș. Incidentul a avut loc, duminica seara, in zona Șaua Cleopatrei. Un turist de 65 de ani, recuperat din Munții Fagaraș Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu…

- Caz șocant, in Galați. Un ucrainean a incercat sa-și omoare iubita, o tanara ucraineana de 27 de ani. Cei doi s-ar fi certat și, la un moment dat, barbatul a injunghiat-o pe femeie in piept, apoi s-a urcat in masina si a plecat.Tanara a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati.Barbatul…

- Portarul echipei Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, și logodnica lui, Alessia Elefante, au fost atacați și jefuiți in casa lor din capitala Franței.Incidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 03:20, cand mai multe persoane au patruns in imobilul in care portarul italian locuiește impreuna…

- Incident șocant joi dimineața, in fața primariei din Constanța. Patronul unuia dintre caminele de batrani, inchise ieri din Eforie, a incercat sa-și dea foc, informeaza Antena3 CNN.Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 6:30. CITESTE SI Datoria publica globala a crescut la un nivel record.…

- Incidentul a avut loc in weekend, in municipiul Botoșani. Copilul de trei ani se afla in vizita la bunici, care au mai mulți stupi de albine. Acesta se juca in curtea casei, cand fost atacat de un roi de albine, relateaza Monitorul de Botoșani.Medicii au scos din trupul copilului peste 70 de ace. Numarul…

- Activitatea Sectiei de Neurologie de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a fost reorganizata, dupa ce cinci medici de specialitate au ales sa demisioneze si sa lucreze in mediul privat, iar prin urmare, incepand cu data de 1 iulie, o parte dintre urgente vor fi transferate la spitalele…

- Polițiștii au emis ordine de protecție pe numele unui barbat din Brasov si fiul acestuia astfel ca nu mai au voie sa se apropie unul de celalalt. Cei doi s-au luat la bataie, dupa ce fiul a venit acasa cu concubina, de care… nu avea voie sa se apropie. Incidentele s-au petrecut sambata dupa amiaza,…

- Un copil de doi ani din Brașov a fost la un pas de moarte, dupa ce a cazut o poarta peste el. Baiețelul a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD in stare grava. Incidentul s-a intamplat in urma cu puțin timp, in localitatea Apața.