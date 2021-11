Tânără de 19 ani, găsită fără suflare în cadă, în Iași. Care este cauza decesului Tragedie intr-o familie din comuna Dumești, județul Iași. O tanara de 19 ani a murit in casa, sambata, 13 noiembrie. Fata a fost gasita fara suflare in cada din baie, dupa ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, scrie publicația Buna Ziua Iași . IPJ Iași a transmis ca in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. A fost dispusa efectuarea necropsiei. Parinții din Iași au trait coșmarul vieții lor, dupa ce și-au gasit fiica fara suflare in baie. Mama fetei era plecata in localitate, s-a intors acasa, in jurul orei 22.00, a vrut sa vorbeasca cu Ana-Maria,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul cantaretului de muzica populara Petrica Mitu Stoian, care a murit la Secția ATI a Spitalului Judetean din Resita, dupa ce fusese internat la Clinica privata Nera pentru tratament post-COVID. „Va informam ca la data de 8.11.2021, pe rolul…

- Dosar penal pentru ucidere din culpa deschis in cazul decesului cantaretului de muzica populara, Petrica Mitu Stoian Dosar penal pentru ucidere din culpa deschis in cazul decesului cantaretului de muzica populara, Petrica Mitu Stoian Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, judetul Caras-Severin, a…

- Rebeca era studenta la Facultatea de Psihologie din Cluj, Departamentul de Psihopedagogie Speciala.Tanara de doar 20 de ani a fost gasita fara suflare in apartamentul din Cluj-Napoca unde statea cu chirie. Prima concluzie a medicilor este ca a facut un stop cardio-respirator. Aceasta ar fi suferit și…

- Atat poliția cat și cei de la Protecția Copilului din Iași fac verificari in cazul fetiței de 4 luni care a fost gasita, miercuri, decedata de parinți, scrie ziarul Buna Ziua Iași. Familia a mai fost in atenția autoritaților și in trecut.Tatal fetiței din localitatea Șipote din judetul Iasi a fost cel…

- Tragedie la Campulung la Tisa. O femeie de 66 de ani a fost gasita decedata in casa. Descoperirea a fost facuta de nepotul ei, care de altfel a si alertat politistii „Ieri, 14 septembrie, la ora 18.18, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați, telefonic, de catre un medic din cadrul Spitalului…

- Mama celor doi copii care au murit dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc este cercetata pentru ucidere din culpa, a anuntat, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti. "La data de 18.08.2021 s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de mama minorilor decedati,…

- Mama celor doi copii care au murit dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc este cercetata pentru ucidere din culpa, a anuntat, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti. "La data de 18.08.2021 s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de mama minorilor decedati,…

- Daniela Nița, patroana firmei Golden Ideas Fireworks Artists, cea care instalase artificiile in clubul Colectiv, a fost gasita moarta in casa. Femeia in varsta de 44 de ani nu prezenta urme de violența pe corp. „A fost gasita astazi, in casa, imediat dupa pranz”, a spus, luni, un medic. Daniela Nița…