- O tanara de 24 de ani din Botosani, care si a abandonat fetita pe care a nascut o in urma cu doua saptamani, a fost identificata si este cercetata penal.Tanara a lasat copilul in pridvorul Manastirii Gorovei, iar un preot l a gasit si a sunat la 112, alertand autoritatile, au precizat duminica reprezentatii…

- Cateva ore de veselie. Cadouri si dans. Doua torturi cu multe capsune. In toata avalansa de vesti sumbre venite de pe frontul din Ucraina, o petrecere. Aliona si Sașa, gemene din Odesa, isi sarbatoresc ziua de nastere intr-un centru al Protectiei Copilului din Bucuresti. Fetele implinesc 4 ani. Pentru…

- 66 de copii orfani, proveniti din centre de asistenta sociala din Odesa, au ajuns vineri dimineața in Prahova, cu sprijinul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, transmit reprezentanții Consiliului Județean Prahova. Alaturi de cei 66 de copii au venit și…

- Femeia din Constanța care a fost filmata in timp ce iși bate fetița de doi ani va fi cercetata sub control judiciar, dupa ce inițial aceasta a fost reținuta de polițiști pentru 24 de ore, potrivit News. Agresoarea este acuzata de violența in familie, iar Protecția Copilului a decis ca fetița agresata…

- Secția 7 Poliție a fost sesizata, marți seara, ca in scara unui bloc din Sectorul 2 a fost gasit un baiețel de aproximativ 4 ani, care nu a putut decat sa iși spuna numele, informeaza Poliția Capitalei.Copilul a fost plasat de urgența intr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Un baietel de aproximativ patru ani a fost gasit abandonat in scara unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei, iar politistii au reusit sa ii gaseasca tatal si bunicul. In acest caz se fac cercetari pentru rele tratamente si abandon, copilul fiind dus intr-un centru al DGASPC, scrie News.ro . „In seara…

- In seara zilei de marți, 28 decembrie 2021, prin apel 112, Secția 7 Poliție din Capitala a fost sesizata cu privire la faptul ca in scara unui bloc de din sectorul 2 a fost gasit un baiețel, de aproximativ 4 ani. Copilul nu a putut decat sa iși spuna numele, fara sa ofere alte informații. Minorul…

- DNA Timișoara a anunțat, astazi, ca i-a trimis in judecata pe Laszlo Lihor, care a fost șef Serviciu in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Timiș, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mita in forma continuata, frauda informatica in forma continuata, fals…