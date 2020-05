Tânăr, reținut la Târgu Jiu pentru ce a scris pe o rețea de socializare Un tanar, de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunii de amenințare, pe o rețea de socializare a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, tanarul, in cursul lunilor aprilie și mai, ar fi adresat amenințari cu acte de violența catre trei barbați, cu varste cuprinse intre 42 și 72 de ani, din municipiul Targu Jiu, prin intermediul rețelelor de socializare. Polițiștii continua cercetarile pentru documentarea intregii activitați infracționale a tanarului. In cursul zilei de astazi, acesta va fi prezentat Parchetului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

