- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Bihor, a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore, dupa ce s-ar fi filmat in timp ce a lovit o pisica, iar apoi a urcat imaginile violente pe rețelele de socializare. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de schingiuirea animalelor.

- Campionatul Interjudetean de Viteza pe Traseu Montan a continuat sambata, cu etapa a doua, eveniment ce a avut loc pe traseul de pe Muntele Meses. „Cupa Meses CentoGroup” a avut la start 22 de piloti din judetele Salaj, Cluj, Maramures, Satu Mare, Bihor si Bistrita-Nasaud. Judetul nostru a fost reprezentat…

- O furtuna puternica, de nici zece minute, a facut pagube insemnate in Oradea, Salonta, Marghita si Alesd. In aceste localitați se efectueaza zeci de misiuni ale pompierilor militari bihoreni care intervin in sprijinul populatiei afectate de fenomenele meteorologice periculoase.

- Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina, vineri seara, pana la ora 20.30, pentru degajarea unor stalpi de lemn cazuți peste calea ferata, in localitatea Nadab, si degajarea unor copaci de pe mai multe drumuri, anunța…

- Un accident grav s-a produs duminica dimineața in județul Bihor. Doua mașini s-au lovit violent la ieșirea din Salonta. In urma impactului sunt doua victime, anunța autoritațile.Centrul Infotrafic anunța ca pe DN 79 Salonta - Arad, la ieșirea din localitatea Salonta, județul Bihor, s-a produs o coliziune…