Tânăr legat la mâini, transportat într-o remorcă, în Cluj! Ce a descoperit Poliția - Caz bizar "Cu privire la informații aparute in spațiul public, in care era observat un barbat aflat intr-o remorca atașata unui autoturism, facem urmatoarele precizari:La data de 17 iunie a.c, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au demarat verificari din oficiu pentru stabilirea situației prezentate in spațiul public și identificarea persoanelor implicate.Pana in prezent nu au fost constatate sesizari ale respectivului caz.Polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca Napoca au derulat investigații, iar la scurt timp au fost identificate persoanele implicate, prezentate in imagini, reieșind faptul ca tanarul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

