Stiri pe aceeasi tema

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii de la Biroul Arme, Explozivizi și Substanțe Periculoase, aceștia au stabilit imprejurarile in care s-a produs ieri accidentarea barbatului de 29 de ani din Telciu. Un tanar de 29 de ani a fost preluat ieri de medici, in urma unui accident petrecut in Telcișor.…

- Astazi, 9 decembrie, in urma cercetarilor efectuate de politistii de la Biroul Arme, Explozivizi si Substante Periculoase pentru a stabili imprejurarile in care s a produs accidentarea barbatului de 29 de ani, a fost dispusa retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat de 53 de ani, paznic de vanatoare…

- Paznicul de vanatoare și un tanar in varsta de 25 de ani, ambii din Telcișor, județul Bistrița-Nasaud, au fost reținuți, sambata, dupa accidentul produs la o partida de vanatoare, in urma careia un barbat a fost impușcat in antebraț. Potrivit Poliției Bistrița-Nasaud, in urma cercetarilor…

- Un barbat a fost impuscat in antebrat, vineri, 8 decembrie, in Telcisor, judetul Bistrita-Nasaud, a fost preluat de un echipaj SMURD pentru a fi transportat la spital. Incidentul s-ar fi produs in timpul unei partide de vanatoare, relateaza publicația locala Bisitrițeanul, care citeaza ISU.„Barbatul…

- Echipajul de prim ajutor SMURD de la Sectia de Pompieri Nasaud a preluat din Telcișor un barbat in varsta de aproximativ 29 ani. Acesta prezenta o plaga prin impușcare la nivelul antebrațului – care ar fi putut sa provina de la o partida de vanatoare. Victima era conștienta și cooperanta. Tanarul a…

- Cinci barbati au fost retinuti in ultimele zile in doua dosare de braconaj, trei dintre ei fiind prinsi dupa ce s-au rasturnat pe camp cu autoutilitara in care se aflau, a anuntat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Intr-un prim caz, agentii Sectiei de Politie Rurala Rociu…

- Doi barbati din judetul Gorj care detin legal arme de vanatoare sunt cercetati de politisti pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si braconaj cinegetic. In urma unor perchezitii facute la locuintele celor doi, anchetatorii au descoperit zeci de kilograme de carne de vanat, dar si trofee…

- Cei doi barbati suspectati ca au ucis in bataie un tanar de 17 ani pe strada Constructorilor din cartierul Vest din Tulcea au fost arestati prevenitiv pentru 30 de zilePotrivit procurorilor, la data de 18.09.2023, organele de urmarire penala s au sesizat cu privire la savarsirea infractiunii de loviri…