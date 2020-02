Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 10 ani și a unui minor, de 14 ani, disparuți de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. Ieri, Covaci Anamaria Rebeca, ar fi plecat de la domiciliul de pe strada Aviatorilor din Timișoara.Semnalmente:…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „In data de 03 februarie a.c., Mihai Alexandra ar fi plecat de la domiciliul din municipiul Timișoara, strada Zefirului, judetul…

- O familie este in culmea disperarii, dupa ce le-a disparut copilul, chiar in ziua de Craciun. Tanarul a fost vazut ultima data in casa unui prieten de-al sau, in Timișoara. Gabriel Gyarmati a disparut in data de 25 decembrie. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari pentru depistarea…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 22 de ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. La data de 16 decembrie a.c., in jurul orei 03.00, SANDU VASILE ALEXANDRU ar fi plecat din camera de camin din Complexul Studențesc din Timișoara,…

- Un barbat de 52 de ani a disparut din Timisoara. In 13 decembrie, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat din urbea de pe Bega. In 27 noiembrie, Pavica Horațiu ar fi plecat de la domiciliul sau din Timisoara, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unui baiatr, de 12 ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. Politistii au fost sesizati ieri despre disparitia baiatului de 12 ani. Mai exact, ieri in jurul orei 14.00 – 14.30, ZARIN DUMITRU-PIERRE-ANDRE ar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 12 ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 03 decembrie a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minor, de 12…

- Un barbat din Timișoara este dat disparut. De trei zile nimeni nu mai știe nimic de el, iar apropiații au alertat autoritațile, care incearca sa-i dea de urma. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale incearca sa gaseasca un barbat, de 50 de ani, disparut de pe raza localitații Timișoara, județul…