Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Pteroșani a ajuns pe mainile oamenilor legii, dupa ce a fost prins beat a volan. Tanarul trebuia sa stea in izolare, dar a ieșit la o plimbare, deși nu avea permis de conducere.

- Un șofer baut, care nu avea permis și care a incalcat regulile izolarii la domiciliu in caz de coronavirus, a fost prins de polițiști in... The post Sofer baut, fara permis și plecat din izolare, prins de politie in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 79 A intre localitațile Almaș și Joia Mare. Potrivit Inspectoratului pentru... The post Grav accident pe un drum național din vestul țarii. Un camion cu bitum fierbinte s-a rasturnat. O alta mașina, facuta praf appeared first on Renasterea…

- Un tanar din Timiș are probleme cu legea, dupa ce a fost prins baut la volan. Polițiștii i-au intocmit dosar penal, iar barbatul a ramas fara carnet. Zeci de alți șoferi au ramas fara dreptul de a conduce saptamana aceasta, iar alte sute au fost amendați de polițiștii rutieri din tot județul. Tanarul…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat duminica, 9 februarie, in jurul orei 14,30, un barbat de 48 de ani, din comuna Bontida, in timp ce conducea o autoutilitara pe DC 141, pe raza comunei Suceagu din județul Cluj, in afara localitatii, fara a detine permis de conducere. In acest caz…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Secția 7 Poliție Rurala – au depistat marți, 7 ianuarie, in jurul orei 20.30, un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Breaza, județul Mureș, in timp ce conducea un autovehicul pe drumul județean 109C, pe raza localitații Geaca din județul Cluj,…

- Un barbat din comuna Scheia s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat baut la volan si a lovit o masina. In ultima zi din anul trecut, la ora 21.16, Politia municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca pe str. Aleea Lalelelor din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu pagube […]

- O adolescenta de 15 ani din județul Tulcea va fi cercetata penal, dupa ce a fost prinsa conducand o mașina furata in timp ce era bauta, informeaza presa locala. Tanara nu deținea nici permis de conducere, neavand varsta necesara. Polițiștii de la postul din Valea Nucarilor au oprit in trafic un autoturism,…