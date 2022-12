Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției Rurale Blejoi l-au reținut pe un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Bucov, acesta fiind banuit de furtul unei motociclete in valoare de aproximativ 2.000 de euro. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova, «in dimineața zilei de 20 noiembrie,…

- Politistii prahoveni efectueaza, in prezent, cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunii de talharie calificata de catre doi tineri. Acestia au fost retinuti in data de 16 noiembrie, iar potrivit unei informari a IPJ Prahova „ in ziua de 3 noiembrie, cei doi adolescenti – cu…

- F.T. Oamenii legii din Breaza l-au retinut sambata pe un barbat in varsta de 54 de ani, acesta fiind acuzat de comiterea infractiunii de lovire sau alte violențe. Concret, dupa cum se precizeaza intr-o informare a IPJ Prahova, „La data de 12 noiembrie, in jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați…

- Patru tineri, cu varstele cuprinse intre 14 si 17 ani, au fost retinuti miercuri seara, in urma a sapte perchezitii efectuate de catre oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, in Ploiești, la persoane banuite de furt calificat, distrugere și lovirea sau alte violențe.…

- Politistii l-au retinut pe un tanar din localitatea Boian, cercetat penal pentru mai multe infractiuni, printre care lovirea a doua femei, una din ele fiind fosta concubina, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 31 octombrie a.c., politistii Sectiei…

- Politistii prahoveni efectueaza, in prezent, cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunii de furt calificat. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova, „in data 23 octombrie a.c., in jurul orei 9.00, polițiștii au fost sesizați, prin intermediul…

- Politistii din cadrul Secției nr.3 Ploiești efectueaza, in prezent, cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunililor de lovire sau alte violente si amenintare. Cauza a fost deschisa dupa ce, la sfarsitul saptamanii, oamenii legii au fost alertati ca in incinta unui local din…

- La sfarsitul saptamanii trecute, oamenii legii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești l-au prins pe un al treilea tanar implicat in comiterea unei infracțiuni de talharie calificata, fapta comisa la inceputul lunii august a anului in curs. Si acesta a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.…