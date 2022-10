Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Calimanești, s-a urcat la volan dupa ce a consumat droguri. Și in consecința, evident, ziua de 13 octombrie nu a inceput bine pentru el. Omul a fost prins de polițiști și s-a ales cu un dosar penal. Depistarea a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 00:56, cand…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Craiova au oprit, noaptea trecuta, pentru control un autoturism, la volanul caruia a fost identificat un tanar de 23 ani, din municipiu. Tanarul a fost testat cu aparatul Drugtest, care a indicat un rezultat pozitiv pentru substanța THC-5 Canabis, fiind transportat…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat pe Aleea 4 Șimnic, din localitate, un barbat, din Craiova, care conducea un autoturism afțandu-se sub influența substanțelor psihoactive, respectiv cannabis. De asemenea, polițiștii au depistat un tanar de 18 ani, in timp ce conducea un autoturism…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier din IPJ Gorj au depistat la finalul saptamanii trecute, in trafic, un tanar de 20 ani, din comuna Braloștița, județul Dolj, in timp ce conducea un autoturism sub influența substanțelor psihoactive. Tanarul conducea pe strada Victoriei, din municipiul Targu Jiu, iar…

- La data de 11 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea au depistat un tanar de 20 de ani, din Ramnicu Valcea in timp ce conducea un autoturism in municipiu sub influența substanțelor psihotrope. In urma testarii acestuia cu aparatul Drugtest, a rezultat o valoare pozitiva…

- Weekend-ul trecut, 19-21 august, polițiștii rutieri salajeni au continuat acțiunile de prevenire și combatere a consumului de substanțe psihoactive și a conducerii de autovehicule sub influența acestora. O noua fapta de conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive a fost constatata…

- Polițiștii rutieri valceni, in timp ce acționau pe DN 64, pe raza localitații Raureni au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe direcția Ramnicu Valcea catre Dragașani. Cu ocazia legitimarii conducatorului auto, acesta a fost identificat in persoana unui tanar de 19 ani, domiciliat in…

- Polițiști din cadrul Secției nr.2 Craiova au oprit, azi noapate, pentru control un autoturism ce circula pe strada dr. Victor Gomoiu, din municipiu. La volanul autoturismului a fost legitimat un barbat de 33 de ani, din municipiul Craiova, care a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul…