Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 34 de ani, din comuna Florești a fost prins drogat și fara permis la volan, in timp ce se plimba pe strada Dorobanților. Potrivit polițiștilor acesta era deținatorul unui permis de conducere provizoriu eliberat de autoritați straine, neavand insa drept de a conduce pe teritoriul Romaniei.„La…

- Un tanar de 20 de ani a fost prins drogat la volan pe o strada din municipiul Targoviste, pe numele sau fiind intocmit un dosar penal, informeaza, joi, IPJ Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- La data de 14 iunie, in jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe raza municipiului au oprit, pentru control, pe strada Libertații un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Șirna. Cu ocazia…

- Dragoș Gardescu, cunoscut sub pseudonimul de Puya, ar fi fost prins drogat la volan, in București, in urma unui control de rutina al polițiștilor Brigazii Rutiere. Polițiștii i-ar fi facut semn solistului din trupa La Familia sa traga pe dreapta și l-ar fi testat cu aparatul etilotest. Dupa ce rezultatul…

- Artistul Puya a fost prins drogat la volan in Bucuresti. El a fost oprit miercuri, in jurul pranzului, la un control de rutina in zona Dorobanti. In timp ce la alcooltest rezultatul a ieșit negativ, drugtestul a indicat consum de cocaina. Rapperul in varsta de 42 de ani a ramas... The post Puya, prins…

- Rapperul Puya a fost prins de catre oamenii legii sub influența substanțelor interzise, in decursul zilei de miercuri, 27 aprilie, in Capitala. Polițiștii bucureșteni efectuau un control de rutina, iar rezultatul artistului pentru drugtest a ieșit pozitiv. Puya a fost prins in timp ce conducea sub influența…

- La data de 25.04.2022, in jurul orei 00:50, in timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier pe raza orașului Vicovu de Sus, strada Calea Cernauți, lucratorii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism care circula…

- *Depistați la volan fara permis de conducere sau circuland cu un autoturism neinmatriculat* La data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 00:30, in timp ce acționau pe linie rutiera pe strada Eroilor din stațiune, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sinaia au observat un autoturism condus…