La data de 21 ianuarie 2021, polițiștii din Blaj l-au depistat și reținut pe un tanar de 24 de ani, din Blaj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis la data de 20 ianuarie 2021 de Judecatoria Blaj. Tanarul a fost condamna la 9 luni inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducere sub influența alcoolului. Condamnatul a fost depus in Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei. Post-ul Tanar din Blaj, reținut și incarcerat la penitenciarul din Aiud apare prima data in ProAlba .