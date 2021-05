Tânăr din Argeș, fugit din carantină, prins conducând fără permis Depistat conducand fara drept, dupa ce nu a respectat carantina. In noaptea de 12 mai, in jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Schitu Golești au depistat un barbat de 28 de ani, din Merișani, care conducea un autoturism pe raza comunei Mihaești, avand dreptul de a conduce suspendat. In cauza a fost intocmit dosar penal conform art. 335 din Codul Penal. Totodata, din verificari a rezultat ca cel in cauza avea dispusa masura carantinarii la adresa aleasa, fapt pentru care a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 4.000 de lei, conform Legii 55/2021, iar… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

