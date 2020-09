Tânăr de 24 de ani, din Rovinari, rănit după ce a sărit într-un lac Un tanar de 24 de ani, din Rovinari, a ajuns azi-noapte la spital, dupa ce a sarit intr-un lac din localitatea gorjeana Moi. Potrivit IPJ Gorj, in cursul nopții, un tanar de 24 de ani, din Rovinari, vrand sa sara in lacul de pe raza localitații Moi, s-a accidentat și a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In cauza s-a intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

