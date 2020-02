Un tanar in varsta de 24 de ani a ajuns in arest preventiv. Barbatul va petrece cel puțin 30 de zile in spatele gratiilor, fiind banuit de comiterea unei distrugeri prin incendiere. Incidentul a avut loc in urma cu doua zile, luni, in data de 9 februarie. Tanarul a intrat in interiorul unei locuințe din […] Articolul Tanar de 24 de ani, arestat preventiv dupa ce a dat foc mai multor bunuri, intr-o casa din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .