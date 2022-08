Procurorii din Filiasi au dispus trimiterea in judecata a unui tanar de 21 de ani, din comuna Secu, acuzat de violare de domiciliu si viol. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 26 iunie, suspectul a intrat in locuinta unei femei de 81 de ani si a intretinut relatii sexuale cu aceasta, impotriva vointei sale. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca femeia de 81 de ani a sesizat ca a fost victima unei infractiuni de viol. „La data de 27 iunie, orele 14.00, politistii Sectiei Rurale Filiasi au fost sesizati de o femeie de 81 de ani, din comuna Secu, cu privire la faptul ca ar fi fost victima…